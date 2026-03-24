L’annuncio in commissione: i lavori sono stati conclusi ed i migranti del dormitorio di via Provinciale per San Vito arriveranno nell’area di strada per Pandi prima delle vacanze pasquali. Questo quanto è stato comunicato ieri mattina da Ercole Saponaro, assessore ai Servizi Sociali, nella commissione competente (presidente Maurizio Colella). «Entro Pasqua – dice, più estesamente, Saponaro - trasferiamo i migranti in strada per Pandi, abbiamo ultimato i lavori. Naturalmente lo faremo con le forze dell'ordine, per mantenere tranquillità e sicurezza di quelli che sono censiti e si possono trasferire». La decisione Quella dello spostamento... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dormitorio di via Provinciale San Vito, trasloco entro Pasqua: migranti verso il trasferimento alla zona industriale

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