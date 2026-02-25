Zona industriale Azione Catania | Tante criticità servono interventi immediati

Strade impraticabili, illuminazione pubblica carente, presenza costante di cani randagi e criticità nell’approvvigionamento di acqua potabile. È questo il quadro allarmante della zona industriale di Catania denunciato da Azione Catania e dal suo segretario cittadino, Marco Magnano San Lio, che chiedono interventi urgenti e una pianificazione strutturale per restituire sicurezza e dignità a una delle aree produttive più importanti della Sicilia orientale. Le condizioni del manto stradale risultano gravemente compromesse. Le arterie che conducono agli stabilimenti produttivi appaiono in diversi tratti totalmente impraticabili e pericolose.Le carreggiate presentano dissesti profondi ed estesi, con buche che, soprattutto in caso di pioggia, diventano vere e proprie trappole. L'assenza di illuminazione pubblica aggrava ulteriormente la situazione, rendendo le insidie non percepibili e aumentando il rischio di incidenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Emergenza PS al San Pio, Rubano alla Morgante: “Criticità non più rinviabile, servono interventi immediati”Il deputato evidenzia le criticità del Pronto Soccorso al San Pio e alla Morgante di Rubano, sottolineando l’urgenza di interventi immediati.

Ondata di maltempo, si allaga la zona industriale: "Servono interventi"L’ondata di maltempo del 5 gennaio ha causato allagamenti nella zona industriale di Brindisi, evidenziando le criticità strutturali dell’area.

Topic: zona industriale di Catania tra luci e ombre

Temi più discussi: Per una pace disarmata e disarmante – Catania 30.12.2025; Confindustria: Il futuro si gioca sulle infrastrutture, visione comune per una città che cambia; Maxi sequestro di droga a Catania: arrestato un corriere con 44 chili di cocaina nascosti in auto; Sorpreso con 44kg di cocaina in auto a Catania, 31enne arrestato dalla polizia.

Zona industriale di Catania, Azione: Strade dissestate, buio. e carenza d’acqua. Servono interventi immediatiStrade impraticabili, illuminazione pubblica carente, presenza costante di cani randagi e criticità nell’approvvigionamento di acqua potabile. È questo il quadro allarmante della zona industriale di C ... blogsicilia.it

Vasto incendio a Catania nella zona industriale, i Vigili del Fuoco in azioneCATANIA (ITALPRESS) - Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri nella zona industriale di Catania, in località Ponte Primo Sole. Le fiamme hanno interessato un centro benessere e ... notizie.tiscali.it

GOOOOL CATANIA! Sugli sviluppi di un’azione offensiva, Pieraccini svetta più in alto di tutti e fa 2-0. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti live sul derby siciliano: - facebook.com facebook