Su cittadinanza la spunta la Lega | niente ius scholae avanti con stretta

Nell'ultimo anno di legislatura, la maggioranza ha deciso di non portare avanti la proposta di legge sul cittadinanza basata sullo Ius soli o Ius scholae. La Lega ha annunciato che continuerà a sostenere soltanto una misura che restringe i criteri di concessione della cittadinanza e amplia le possibilità di revoca. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Meloni a Nola per l’addio a Domenico. L’appello del vescovo: No al giustizialismo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Roma, 4 mar. (askanews) – Niente Ius scholae o Ius soli. Nell’ultimo anno di legislatura, la maggioranza porterà avanti soltanto la proposta della Lega che prevede una stretta sulla concessione della cittadinanza e una estensione dei casi di revoca. È quanto emerso dall’ufficio di presidenza della commissione Affari Costituzionali della Camera che si è riunito oggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Dl Sicurezza, Salvini convoca federale Lega a Milano: al centro la stretta su armi e violenzeA pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi, l’obiettivo del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, resta solo uno: garantire... Leggi anche: Pensioni, maggioranza in tilt sulla stretta: la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… Lega