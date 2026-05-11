Migliora in italiano e in matematica | Agrigento è l' unica provincia siciliana a recuperare in classe dopo il Covid

In Italia, l’anno scolastico 20242025 mostra ancora conseguenze delle restrizioni legate al Covid. Secondo i dati Invalsi analizzati dal Sole 24 Ore, Agrigento si distingue come l’unica provincia siciliana a registrare miglioramenti nei risultati di italiano e matematica, recuperando posizioni rispetto alle altre zone del Paese. Le prove di valutazione evidenziano un quadro complesso, con molte regioni che continuano a mostrare difficoltà negli apprendimenti degli studenti.

La scuola italiana esce dagli anni del Covid con ferite ancora aperte. I dati Invalsi relativi all’anno scolastico 20242025, analizzati e rielaborati dal Sole 24 Ore su base provinciale, raccontano infatti un Paese in cui le difficoltà negli apprendimenti restano profonde, soprattutto nelle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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