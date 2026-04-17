Sciatunostro arriva in sala anche ad Agrigento Leandro Picarella | Il meglio del cinema italiano si fa in provincia

È un viaggio che parte da una piccola isola del Mediterraneo e arriva fino in Argentina passando per le sale italiane e per uno sguardo profondamente radicato nella memoria. Leandro Picarella torna con “Sciatunostro”, il suo nuovo lungometraggio da oggi è possibile vederlo anche ad Agrigento: un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Panoramica sull’argomento

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