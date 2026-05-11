A Porto Ercole si è conclusa la Notte dei Pirati, evento che ha attirato migliaia di partecipanti. La manifestazione, descritta come la migliore edizione di sempre, si è svolta nella località del Monte Argentario. L’atmosfera ha coinvolto numerosi spettatori e appassionati, mentre le strade e le piazze sono state animate da attività e spettacoli legati al tema piratesco. La serata si è conclusa senza incidenti e con un grande entusiasmo generale.

Monte Argentario (Grosseto), 11 maggio 2026 – Porto Ercole ha vissuto un’altra Notte dei Pirati da record. Migliaia di persone hanno invaso il borgo per la storica manifestazione organizzata dal Comitato Pirati, giunta quest’anno alla 19esima edizione. Tra sfilate, musica, fuochi e la ritrovata caccia al tesoro per adulti, è stata un’edizione che, secondo gli organizzatori, è stata tra le più partecipate di sempre e che ha riportato il centro storico e il lungomare al centro della festa fino a tarda notte. “La giornata è andata benissimo, come al solito, ma quest’anno c’era davvero tantissima gente – racconta il presidente del Comitato Pirati, Antonio Sabatini –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migliaia di persone a Porto Ercole: “La Notte dei Pirati da record”. “La migliore edizione di sempre”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Leggi anche: Festa a Porto Ercole. Torna La Notte dei pirati. Trenta ciurme in paese

Short track, Mondiali di Montreal 2026: Italia da record con 6 medaglie, la migliore edizione degli ultimi 30 anniIl quartetto Betti-Nadalini-Confortola-Sighel vince la staffetta mista con un sorpasso decisivo di Pietro Sighel all’ultimo giro.

Argomenti più discussi: RaiNews. . Migliaia di persone presenti all'esterno per rendere omaggio al campione, all'interno le massime autorità civili, militari e sportive. Decine di atleti paralimpici hanno accompagnato il feretro lungo la navata Segui gli aggiornamenti su RaiNews.it; Riccione capitale della scherma: chiusi i Tricolori Master dei record, da domani il PlayHall accoglie le migliaia di giovani del Gran Premio Giovanissimi; Attacco cyber Instructure, colpite migliaia di scuole; COMICON: +36%, QUASI 200MILA PRESENZE E MIGLIAIA DI CONTATTI – BOOM DEL CANOTTAGGIO IN CAMPANIA.