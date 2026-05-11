MICROIP Unveils Software-Driven Hardware Strategy at EEC 2026 Partnering with Poland to Build a Resilient Edge AI & ASIC Supply Chain

Durante il Congresso Economico Europeo 2026, MICROIP ha presentato una strategia basata su hardware guidato dal software, annunciando una collaborazione con il governo di un paese europeo per sviluppare una catena di approvvigionamento resistente nel settore dell'intelligenza artificiale di prossimità e degli ASIC. L'azienda ha condiviso dettagli sul progetto e sulla partnership, sottolineando l'intenzione di rafforzare la propria posizione nel mercato attraverso questa iniziativa.

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