MICROIP Unveils Software-Driven Hardware Strategy at EEC 2026 Partnering with Poland to Build a Resilient Edge AI & ASIC Supply Chain
Durante il Congresso Economico Europeo 2026, MICROIP ha presentato una strategia basata su hardware guidato dal software, annunciando una collaborazione con il governo di un paese europeo per sviluppare una catena di approvvigionamento resistente nel settore dell'intelligenza artificiale di prossimità e degli ASIC. L'azienda ha condiviso dettagli sul progetto e sulla partnership, sottolineando l'intenzione di rafforzare la propria posizione nel mercato attraverso questa iniziativa.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE KATOWICE, Poland, May 11, 2026 PRNewswire — At the 2026 European Economic Congress (EEC 2026), MICROIP Chairman Dr. James Yang participated in a high-level dialogue at the “Poland-Taiwan Economic Cooperation Forum.” Joined by Ambassador Liu Yong-jian and HCG Vice Chairman Michael Chiu, Dr. Yang advocated leveraging Taiwan’s semiconductor prowess to propel Poland into a strategic hub for European Edge AI. Addressing the “Last Mile” of AI deployment, Dr. Yang noted that global adoption is hindered by fragmented end-user demands and the high cost of general-purpose chips. “MICROIP advocates a ‘Software-Driven Hardware’ approach,” Yang stated, emphasizing translating domain expertise into silicon reality.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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