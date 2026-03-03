Supply chain globale | come l’AI proteggerà i margini aziendali in mercati volatili

Negli ultimi anni, le aziende hanno affrontato sfide crescenti nella gestione della supply chain globale, un settore storicamente orientato alla riduzione dei costi e all’aumento dell’efficienza. Ora, l’introduzione dell’intelligenza artificiale sta trasformando questo panorama, offrendo strumenti avanzati per monitorare e ottimizzare i processi e proteggere i margini in mercati sempre più instabili.

Per decenni, la supply chain globale è stata una corsa al ribasso sui costi, dove l'efficienza era l'unico parametro rilevante. Ma guardando verso l'orizzonte del 2030, lo scenario è cambiato. Un mix instabile di tensioni geopolitiche, il "near-shoring" della produzione verso l'Europa dell'est e i rigorosi obiettivi di decarbonizzazione hanno spinto il settore dei trasporti e della logistica (tsl) a ridefinire il concetto di resilienza. In questo contesto, essere resilienti non significa più solo resistere alle interruzioni, ma attivare una capacità strategica legata all'intelligenza operativa. Per proteggere i margini in quest'era di alta inflazione, la gestione della supply chain sta sostituendo la filosofia del "just-in-time" con un nuovo imperativo: la gestione del rischio.