Michelle Hunziker in Puglia con le figlie | vacanza di famiglia nella masseria da 4mila euro a notte

Lo scorso fine settimana, Michelle Hunziker ha trascorso alcuni giorni in Puglia con le sue tre figlie, soggiornando in una masseria dal costo di circa 4.000 euro a notte. La vacanza è stata organizzata in occasione della Festa della Mamma, e le protagoniste sono state tutte e quattro durante il soggiorno nella struttura. La famiglia ha condiviso alcuni momenti del viaggio attraverso i social media.

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