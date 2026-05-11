Michelle Hunziker in Puglia con le figlie | vacanza di famiglia nella masseria da 4mila euro a notte

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso fine settimana, Michelle Hunziker ha trascorso alcuni giorni in Puglia con le sue tre figlie, soggiornando in una masseria dal costo di circa 4.000 euro a notte. La vacanza è stata organizzata in occasione della Festa della Mamma, e le protagoniste sono state tutte e quattro durante il soggiorno nella struttura. La famiglia ha condiviso alcuni momenti del viaggio attraverso i social media.

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Michelle Hunziker ha organizzato una vacanza con le tre figlie lo scorso weekend in occasione della Festa della Mamma. È volata in Puglia, soggiornando in una splendida masseria di lusso: ecco qual è e quanto costa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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