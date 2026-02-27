Lorenzo Coppola rieletto presidente di Federalberghi Capri

L’assemblea di Federalberghi Isola di Capri si è svolta oggi per rinnovare le cariche direttive. Durante l’incontro, è stato confermato per acclamazione Lorenzo Coppola, proprietario dell’Hotel San Michele di Anacapri, come presidente dell’associazione. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi hotel dell’isola, che hanno espresso il loro supporto alla sua riconferma.

L'assemblea di Federalberghi Isola di Capri, riunita oggi per il rinnovo delle cariche direttive, ha confermato per acclamazione Lorenzo Coppola, dell'Hotel San Michele di Anacapri, alla presidenza dell'associazione. Con lui prende forma un nuovo Consiglio direttivo che unisce continuità e rinnovamento.