Confesercenti Firenze | Santino Cannamela rieletto presidente

Santino Cannamela è stato riconfermato presidente di Confesercenti Firenze. La decisione è stata presa durante l’assemblea dei soci, che ha confermato la sua leadership per il prossimo mandato. Cannamela continuerà a rappresentare gli interessi delle imprese del settore nel territorio, mentre i membri dell’associazione hanno espresso fiducia nel suo operato. La nomina è avvenuta alla presenza dei rappresentanti delle imprese associate.

