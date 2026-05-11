Durante un evento di gara, la telecamera di bordo ha catturato un sorpasso tra due piloti, seguito da un contatto tra le vetture. Dopo l'incidente, i piloti hanno avuto uno scambio di parole e si sono confrontati. Il contatto ha avuto un impatto sulla prestazione della vettura Ferrari, che ha subito un rallentamento. La situazione ha portato a un confronto diretto tra i due piloti coinvolti.

? Domande chiave Cosa ha mostrato la telecamera di bordo durante il sorpasso?. Come ha influito il contatto sulla prestazione della Ferrari?. Perché Hamilton ha reagito con un gesto contro Colapinto?. Chi ha cercato il confronto nel paddock dopo la gara?.? In Breve Danno aerodinamico alla Ferrari compromette il ritmo di Hamilton durante tutta la gara.. Hamilton mostra il dito medio verso Colapinto durante il sorpasso sul rettilineo.. Colapinto cerca il confronto diretto con Hamilton nel paddock dopo la competizione.. L'incidente all'International Autodrome avviene durante il primo giro del Gran Premio.. Il contatto tra Lewis Hamilton e Franco Colapinto durante il primo giro del Gran Premio di Miami ha scatenato una reazione immediata che ha trasformato la tensione agonistica in un esempio di rispetto reciproco dopo la gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami, Hamilton e Colapinto: scontro e poi rispetto dopo il contatto

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