Hamilton ritrova Colapinto fuori dal circuito dopo scontro e dito medio nel GP Miami | chiarimento tra i due

Dopo il Gran Premio di Miami del 2026, Lewis Hamilton e Franco Colapinto sono stati visti insieme fuori dal circuito. Poche ore prima, il pilota della Ferrari aveva mostrato il dito medio all'argentino a seguito di un contatto in pista durante la gara. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma i due sono stati avvistati mentre si confrontavano in modo pacato in un'area vicina al paddock.

Lewis Hamilton e Franco Colapinto si sono ritrovati fuori dal paddock dopo il GP di Miami della Formula 1 2026: poche ore prima il ferrarista aveva mostrato il dito medio all'argentino dopo il contatto in pista. L'abbraccio chiarisce tutto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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