Lewis Hamilton mostra il dito medio a Colapinto | si è vendicato per il corpo a corpo del GP Miami

Durante le prime fasi del Gran Premio di Miami, Lewis Hamilton e Franco Colapinto sono stati protagonisti di un contatto ravvicinato. In seguito a questa manovra, Hamilton ha mostrato il dito medio a Colapinto, suscitando attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La scena si è verificata nel momento in cui i due piloti si sono affrontati in pista, con il britannico che ha reagito con un gesto evidente.

Nelle concitate fasi iniziali del Gran Premio di Miami Lewis Hamilton ha avuto un corpo a corpo con Franco Colapinto, al quale ha fatto un autentico gestaccio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: FURIBONDO CORPO A CORPO HAMILTON-LECLERC! Sorpassi a ripetizione!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30° giro/56 Adesso Antonelli può gestire ben 7 secondi e mezzo di margine sul compagno di squadra. Lewis Hamilton amaro dopo il GP di Miami: “Ero nella terra di nessuno. Dispiace per la squadra…”Lewis Hamilton ha poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Hamilton guarda alla pioggia di Miami: possibile vantaggio Ferrari?; Hamilton, team radio di scuse e il post social ma Leclerc lo straccia sempre. Tornano i fantasmi del passato; GP Miami, Antonelli stupendo vince davanti a Norris e Piastri e allunga in testa alla classifica; Ferrari, a Miami ci si gioca buona parte della stagione: la SF-26 deve rispondere alla Mercedes. Lewis Hamilton mostra il dito medio a Colapinto: si è vendicato per il corpo a corpo del GP MiamiNelle concitate fasi iniziali del Gran Premio di Miami Lewis Hamilton ha avuto un corpo a corpo con Franco Colapinto, al quale ha fatto un autentico gestaccio ... fanpage.it Gp di Miami: Antonelli nuovo sceriffo (100), Lando Norris surfista (8), Lewis Hamilton fa il gambero (5) Le pagelle x.com In pochi si sono accorti del fatto che, a seguito del sorpasso su Colapinto, Lewis Hamilton avesse apostrofato l’argentino con un dito medio in pieno sorpasso. Il motivo Il contatto ad inizio gara. Fred Vasseur ai microfoni Sky ha definito la gara dell’inglese co - facebook.com facebook