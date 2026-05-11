Mia Martini e Napoli | il rifugio nei vicoli dopo l’isolamento

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni Ottanta, l’artista si trasferì a Napoli, trovando rifugio tra i vicoli della città. Qui, grazie anche al supporto di un musicista locale, riuscì a superare il periodo di isolamento causato dalle calunnie che avevano segnato la sua carriera. La presenza di Napoli e delle persone che incontrò in quegli anni contribuì a ricostruire la sua serenità e a riprendere il percorso artistico.

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? Domande chiave Come ha fatto Napoli a proteggerla dalle feroci calunnie degli anni Ottanta?. Chi è il musicista che ha aiutato Mimì nella sua rinascita?. Perché la canzone Cu’ mme rappresenta il legame tra l'artista e Napoli?. Cosa ha permesso a Mimì di trasformare il dolore in musica?.? In Breve Collaborazione artistica con il musicista Enzo Gragnaniello e successo del brano Cu' mme.. Accoglienza dei quartieri popolari napoletani durante l'isolamento professionale degli anni Ottanta.. Progetto Napoli è Mia dedicato alla memoria storica dell'artista nella città partenopea.. A Napoli, tra i vicoli che sanno di storia e le piazze dove il dolore si trasforma in canto, il ricordo di Mia Martini continua a vibrare come una nota mai spenta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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