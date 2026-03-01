Fulminacci | Deluso? Premio Mia Martini quello che desideravo lo dedico a mia mamma – Il video

Fulminacci ha dichiarato di essere felice per aver vinto il premio Mia Martini, affermando che rappresenta il riconoscimento più importante che potesse ricevere. Durante un evento a Sanremo, ha dedicato il premio a sua madre e ha commentato che non si sente deluso, sottolineando l’importanza di questo risultato. La sua affermazione è stata condivisa in un video diffuso dall’agenzia.

(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 "Maccome deluso? Ho vinto, è il premio più bello che potessi prendere." Così il cantante Fulminacci, a margine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev