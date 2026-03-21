Nella notte nel quartiere Vomero, i carabinieri hanno fermato un 29enne che stava partecipando a un rodeo di motocross tra i vicoli. Durante il controllo, l’uomo è scappato e ha causato un incidente, rimanendo coinvolto in resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo un breve inseguimento, è stato arrestato e portato in caserma.

Notte movimentata nel quartiere Vomero, dove i carabinieri hanno arrestato un 29enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale durante un servizio di controllo del territorio. L’episodio è avvenuto intorno all’una in vico Belvedere, mentre i militari del nucleo operativo della compagnia Vomero, in abiti civili e impegnati nella sicurezza della movida, stavano procedendo al controllo di tre scooter con sei giovani a bordo, sorpresi a circolare contromano. Durante le verifiche, nel vicolo sono sopraggiunte sei motocross da gara, prive di targa e guidate da centauri con casco integrale e passamontagna. Alla vista dei carabinieri, i motociclisti hanno tentato di invertire la marcia per fuggire. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, rodeo di motocross tra i vicoli del Vomero: arrestato 29enne dopo fuga e incidente

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