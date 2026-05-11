Mi ammalo prima di partire | perdo i soldi del viaggio?
Prima di partire, mi sono ammalato e ho deciso di annullare il viaggio. Ho ricevuto una mail dalla compagnia aerea con l’elenco dei documenti richiesti, tra cui certificato medico, attestazione sanitaria e il numero della polizza assicurativa acquistata con il volo. Il check-in rimane sul telefono e l’hotel è già stato pagato. La mia richiesta di annullamento è stata inviata a causa della malattia.
Il check-in resta sul telefono, l’hotel è già stato pagato e nella mail della compagnia, arrivata dopo la richiesta di annullamento viaggio per malattia, compare l’elenco dei documenti da inviare: certificato medico, attestazione sanitaria, numero della polizza acquistata insieme al volo. A pochi giorni dalla partenza molte prenotazioni vengono già considerate “non rimborsabili”. Chi non può più partire si ritrova a rileggere condizioni accettate mesi prima, penali applicate man mano che la data si avvicina e clausole che distinguono una semplice rinuncia da situazioni in cui il viaggio, per effetto della malattia, non può più essere realmente utilizzato.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Mi ammalo prima di partire: perdo i soldi del viaggio?Una malattia può far saltare il viaggio senza garantire il rimborso e spesso il problema è nelle clausole accettate mesi prima. quifinanza.it