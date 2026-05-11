Mi ammalo prima di partire | perdo i soldi del viaggio?

Prima di partire, mi sono ammalato e ho deciso di annullare il viaggio. Ho ricevuto una mail dalla compagnia aerea con l’elenco dei documenti richiesti, tra cui certificato medico, attestazione sanitaria e il numero della polizza assicurativa acquistata con il volo. Il check-in rimane sul telefono e l’hotel è già stato pagato. La mia richiesta di annullamento è stata inviata a causa della malattia.

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Il check-in resta sul telefono, l’hotel è già stato pagato e nella mail della compagnia, arrivata dopo la richiesta di annullamento viaggio per malattia, compare l’elenco dei documenti da inviare: certificato medico, attestazione sanitaria, numero della polizza acquistata insieme al volo. A pochi giorni dalla partenza molte prenotazioni vengono già considerate “non rimborsabili”. Chi non può più partire si ritrova a rileggere condizioni accettate mesi prima, penali applicate man mano che la data si avvicina e clausole che distinguono una semplice rinuncia da situazioni in cui il viaggio, per effetto della malattia, non può più essere realmente utilizzato.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mi ammalo prima di partire: perdo i soldi del viaggio? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Viaggio in Egitto: Tutto quello che devi sapere prima di partire Primarie del centrosinistra a Pistoia, firmato il programma. Ma il professore: “Se perdo non mi candido”Pistoia, 29 marzo 2026 – Idee e posizioni che, per forza di cose, devono coincidere per rimanere all’interno del “campo super largo” ma è evidente... Argomenti più discussi: Giuseppe Conte: Mio figlio si è ammalato nel periodo del Covid, è stato a letto per due anni. Ora ne è uscito e sono il papà più felice del mondo; Francesca e la doppia lotta contro il tumore al seno: La malattia di mamma, poi la mia. Oggi mi impegno a dare speranza; Hantavirus, il passeggero Usa che è diventato medico di bordo; Conte: Mio figlio Niccolò nel periodo del Covid si è ammalato. È rimasto a letto per quasi 2 anni. Mio Marito Era Già Un Mostro Prima Dell'Apocalisse reddit Mi ammalo prima di partire: perdo i soldi del viaggio?Una malattia può far saltare il viaggio senza garantire il rimborso e spesso il problema è nelle clausole accettate mesi prima. quifinanza.it