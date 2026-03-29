A Pistoia si avvicinano le primarie del centrosinistra, con i due candidati, Stefania Nesi e Giovanni Capecchi, che hanno firmato il programma della corsa elettorale. Mentre il documento contiene posizioni condivise, tra i candidati si percepiscono divergenze evidenti. Il professor, uno dei contendenti, ha dichiarato che in caso di sconfitta non si presenterà alle successive elezioni.

Pistoia, 29 marzo 2026 – Idee e posizioni che, per forza di cose, devono coincidere per rimanere all’interno del “ campo super largo ” ma è evidente che in vista delle primarie del prossimo 12 aprile qualcosa di differente i due candidati in campo, Stefania Nesi e Giovanni Capecchi, ce l’abbiano. Animo da battagliera per la consigliera comunale Pd che, fino al 2022, aveva visto la politica soltanto da lontano; posizioni pacate, miti ma permeate sui valori della sinistra, dal salario minimo al rispetto dell’ambiente ed a stipendi per i politici che non devono salire col passare del tempo per il professore dell’Università per studenti di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primarie del centrosinistra a Pistoia, firmato il programma. Ma il professore: “Se perdo non mi candido”

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