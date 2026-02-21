Viaggio in Egitto | Tutto quello che devi sapere prima di partire

L’Egitto attira ogni anno migliaia di turisti grazie alle sue antiche piramidi e ai paesaggi desertici. La recente riapertura dei siti archeologici ha portato più visitatori, desiderosi di scoprire le meraviglie nascoste tra le rovine. Prima di partire, è importante conoscere le regole di sicurezza e le condizioni climatiche. Un viaggio in Egitto richiede preparazione e attenzione a dettagli pratici per vivere un’esperienza autentica e senza intoppi.

L'Egitto è uno di quei luoghi che non smette mai di stupire. Civiltà millenarie, deserti infiniti, il Nilo che scorre maestoso attraverso un paesaggio che sembra sospeso nel tempo. Non sorprende che ogni anno milioni di viaggiatori scelgano questo Paese come meta per le proprie vacanze, attratti da un patrimonio storico e culturale senza pari al mondo. Ma prima di prenotare il tuo tour Egitto e salire sull'aereo, ci sono alcune cose fondamentali da sapere per vivere un'esperienza davvero indimenticabile. Per un viaggio in Egitto, i cittadini italiani devono essere in possesso di un passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese.