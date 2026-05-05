Derby di Roma alle 12 | 30 Sarri esplode | È un insulto ecco cosa farò durante la partita

Il derby di Roma è fissato per le 12:30, un orario che ha suscitato reazioni forti tra alcuni protagonisti. Poco dopo la partita tra Cremonese e Lazio, finita 1-2, l’allenatore della squadra biancoceleste ha espresso la sua rabbia riguardo a questa scelta, annunciando che durante la partita avrebbe adottato comportamenti specifici. La decisione di disputare l’incontro in questa fascia oraria sembra aver acceso un dibattito tra gli addetti ai lavori.

È un Maurizio Sarri furioso quello che nel post Cremonese-Lazio (finita 1-2, ndr) commenta il probabile (si attende ufficialità) orario del derby della Capitale. Una scelta, quello di giocare alle 12:30, che non è piaciuta all’allenatore laziale pronto ad esternare con i fatti tutto il suo.🔗 Leggi su Romatoday.it 21 marzo 2004: DERBY SOSPESO DAGLI ULTRAS #asroma #lazio #derby #totti #ultras #shorts #short Notizie correlate Leggi anche: Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: “Dovete dimettervi” Furia Sarri per il derby alle 12.30: "Per protesta potrei sedermi in panchina e poi andarmene subito"La vittoria sulla Cremonese che apre uno spiraglio per il settimo posto? L'imminente finale di Coppa Italia che vale una stagione? No, in cima ai... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concomitanza con il tennis? Il derby di Roma (17 maggio) passa all'ora di pranzo; Quando si gioca Roma-Lazio? L'annuncio del presidente della Lega Serie A sul derby della Capitale; Simonelli annuncia il derby di Roma alle 12.30. E la scelta può cambiare i piani di 5 squadre; Finale Internazionali d'Italia 'sposta' il derby Roma-Lazio, verso nuovo orario per domenica 17 maggio. Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di Tennis. Scoppia la furia di Sarri: È un insulto alla cittàLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 condiziona il derby Roma-Lazio: verso anticipo alle 12.30 per evitare sovrapposizioni al Foro Italico. funweek.it Tra derby della capitale e tennis: ipotesi domenica alle 12.30 per Roma-LazioLo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, ricordando la presenza di altri eventi e restrizioni legate alla sicurezza. calcioefinanza.it La scelta di far giocare nuovamente (dopo quello dell'andata) il derby di Roma alle 12:30 non è andata proprio giù a Maurizio Sarri Il tecnico della Lazio si è sfogato duramente, promettendo di non presentarsi alle interviste e la conferenza stampa post partit - facebook.com facebook #Sarri: "Derby di Roma alle 12.30 un insulto. Perché non #MilanInter" x.com