Metro B un albero cade sulla linea elettrica | linea sospesa e attivi i bus navetta

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un albero caduto vicino alla stazione Ponte Mammolo ha causato l’interruzione di un tratto della metro B di Roma. La linea elettrica è stata danneggiata e sospesa, portando all’attivazione di bus navetta per i passeggeri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i tecnici per le operazioni di rimozione e ripristino. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni a persone.

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Un albero, caduto nei pressi della stazione Ponte Mammolo, ha causato l’interruzione di un tratto della metro B di Roma. Per via di questo problema, infatti, Atac è stata costretta a interrompere il servizio tra la stazione Tiburtina e il capolinea di Rebibbia e attivare le navette sostitutive.🔗 Leggi su Romatoday.it

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