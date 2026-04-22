Napoli la nuova navetta bus metro Linea 1-Aeroporto di Capodichino da maggio | gli orari delle corse
A partire da maggio, una nuova navetta bus collegherà la stazione Tribunale della metro Linea 1 all’Aeroporto di Napoli Capodichino. La navetta, chiamata Capodichino Link, effettuerà corse regolari tra i due punti, offrendo un collegamento diretto per i viaggiatori. Sono stati comunicati gli orari delle corse, che saranno disponibili nelle prossime settimane. La novità riguarda principalmente i servizi di trasporto tra il centro della città e lo scalo aeroportuale.
La navetta bus Capodichino Link collegherà la nuova stazione Tribunale della metro Linea 1 all'Aeroporto di Napoli dal prossimo maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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