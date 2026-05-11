meteo settimana difficile soprattutto al nord

La settimana si apre con condizioni meteorologiche instabili, in particolare al nord, dove si prevede una serie di giornate caratterizzate da pioggia e temperature variabili. Le previsioni indicano un tempo difficile da prevedere, con possibili variazioni nel corso dei prossimi giorni. Le aree settentrionali saranno le più colpite da questa situazione, mentre il centro e il sud potrebbero essere interessati da condizioni meno estreme.

La nuova settimana si aprirà già all’insegna dell’incertezza. Lunedì 11 maggio il tempo risulterà instabile soprattutto al Nord e su alcune aree del Centro, con precipitazioni sparse che interesseranno in particolare le zone a nord del Po, ma anche Liguria e Toscana, dove non si escludono temporali localmente intensi accompagnati anche da qualche grandinata. Martedì 12 il quadro meteorologico concederà qualche schiarita in più, anche se il Nord e parte del Centro dovranno fare i conti con forti venti e condizioni instabili, soprattutto sul Nordest e tra Toscana e Marche. Tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 una nuova fase di maltempo riporterà rovesci, temporali e locali grandinate soprattutto al Nord e su parte del Centro, coinvolgendo Toscana, Umbria, Marche e le zone interne del Lazio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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