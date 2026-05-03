Che tempo farà la prossima settimana | le previsioni meteo dal 4 al 10 maggio Torna il maltempo al Centro-Nord

La settimana dal 4 al 10 maggio sarà caratterizzata da una certa variabilità del tempo, con l’arrivo di condizione di maltempo al Centro-Nord. Le previsioni indicano piogge e temporali diffusi, più intensi tra martedì e mercoledì, mentre all’inizio della settimana si prevedono ancora giornate con piogge sparse e rovesci. Le condizioni meteorologiche cambieranno nel corso dei giorni, influenzando in particolare le regioni del Nord.

Settimana dal 4 al 10 maggio all’insegna della variabilità: da lunedì torna il maltempo con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord, più intensi tra martedì e mercoledì. Da giovedì attenuazione dei fenomeni e schiarite, ma con instabilità ancora presente fino al weekend.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dopo il vento secco da est, torna la pioggia da ovest. E in alcune zone sarà una notizia molto attesa. La prossima settimana sarà instabile già da lunedì, con piogge e temporali su molte zone del Centro-Nord e, a tratti, anche su alcune aree del Sud Italia. Son x.com