Alle prime ore del mattino di oggi, le previsioni meteorologiche indicano condizioni di cielo poco o irregolarmente nuvoloso nel Nord Italia. La giornata si presenta senza particolari variazioni nel corso della mattinata, con temperature previste nella media stagionale e assenza di precipitazioni significative. La situazione meteorologica si mantiene stabile, secondo i dati raccolti dai servizi di monitoraggio.

meteo la buona giornata a queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è di poco o irregolare e perdi con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Alpini e sulla Liguria sereno o poco nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle Isole alla mattino...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-05-2026 ore 06:15

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