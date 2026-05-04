Domani in Italia si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con alternanza tra momenti di sole e episodi di instabilità atmosferica. Durante il pomeriggio, si attendono temporali che interesseranno alcune zone del paese. La giornata sarà caratterizzata da un cambiamento di clima nel corso delle ore, con alcune aree che sperimenteranno condizioni più serene, mentre altre saranno coinvolte da piogge e temporali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata variabile tra sole e instabilità. Domani l’Italia sarà interessata da condizioni meteo piuttosto dinamiche, con un’alternanza tra schiarite e fenomeni temporaleschi, soprattutto nelle ore pomeridiane. La presenza di correnti instabili in quota favorirà lo sviluppo di nubi irregolari su diverse regioni. Nord Italia: rovesci e temporali sparsi. Al Nord la giornata inizierà con ampie schiarite al mattino, in particolare su Pianura Padana e coste liguri. Tuttavia, nel corso del pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi, specie su Alpi e Prealpi, ma con possibili sconfinamenti verso le pianure.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia: previsioni per domani, martedì 5 maggio 2026

Stop al caldo: da martedì tornano piogge e temporali con temperature in calo

Notizie correlate

Previsioni meteo in Italia: da domani, 1 maggio 2026, a domenica 3. Come sarà il tempoABBONATI A DAYITALIANEWS Venerdì 1 maggio: instabilità diffusa al Centro-Nord, più stabile al Sud La giornata di venerdì sarà caratterizzata da...

Previsioni meteo in Italia, da oggi, 3 maggio 2026 a sabato 9 maggio. Come sarà il tempoABBONATI A DAYITALIANEWS Un avvio di settimana tra stabilità e primi cambiamenti Il periodo compreso tra domenica 3 maggio e sabato 9 maggio 2026 si...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Meteo Estate 2026, +2°C rispetto alla media già a Giugno, Luglio sarà il mese più Caldo. Le Proiezioni; Meteo Italia, ancora piogge e maltempo prima della rimonta dell’alta pressione. Le previsioni; Si apre la porta atlantica, pioggia in arrivo!; Previsioni meteo video di domenica 03 maggio sull'Italia.

Meteo Italia - Previsioni del tempo per tutti i comuni - Weather ItalyMETEO e PREVISIONI del tempo per i comuni d'Italia, Gratis e sempre aggiornate, MARI e VENTI, NEVE, weather forecast Italy ... ilmeteo.it

Meteo: 5 maggio con maltempo! Le zone coinvolteSi profila una settimana con piogge su diverse zone del Centro-nord e Sardegna. Venti meridionali e graduale aumento del caldo al Sud. Le previsioni meteo ... meteo.it

CAMBIO METEO IMPROVVISO IN ITALIA! Stop al caldo anomalo, arriva aria più fresca e instabile NORD: maltempo in intensificazione! Piogge e temporali in estensione da Ovest verso Est. Attenzione alla Liguria: fenomeni anche forti tra sera e nott - facebook.com facebook

Il #Meteo di oggi #28aprile #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia x.com