Maltempo | alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali parte della Puglia in codice giallo per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

Oggi diverse regioni italiane sono in allerta a causa di maltempo, con temporali previsti in Calabria e Sicilia. Parte della Puglia si trova in codice giallo per vento che potrebbe raggiungere lo stato di burrasca. La Protezione civile ha diffuso le previsioni meteo, segnalando condizioni avverse in alcune aree del paese. La situazione resta sotto controllo e vengono seguite le indicazioni delle autorità competenti.

Calabria e Sicilia in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a "venti forti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. .🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali, parte della Puglia in codice giallo per vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo Maltempo in Puglia: allerta arancione e proroga del periodo di accensione del riscaldamento a Bari Notizie correlate Maltempo: nove regioni in allerta per temporali. Puglia: codice giallo per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteoOggi allerta per temporali in nove regioni d’Italia: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo... Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca, codice giallo per parte del foggiano Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dieci ore. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maltempo: alcune regioni d'Italia oggi in allerta per temporali, parte della Puglia in codice giallo per vento fino a burrasca; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni; È stata dichiarata un’allerta gialla in otto regioni per il possibile maltempo; Emergenza maltempo nella provincia. Maltempo: la parte settentrionale della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia con alcune zone del foggiano. I ... noinotizie.it Maltempo, allerta meteo gialla 21 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su sei regioni per domani 21 aprile 2026 a causa della perturbazione ... fanpage.it Maltempo, notte di rovesci tra Sicilia e Calabria: risveglio piovoso nello Stretto | LIVE - facebook.com facebook