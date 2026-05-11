Martedì le previsioni indicano temporali al Nord e temperature fino a 33 gradi in Sicilia. I venti intensi sono attesi in diverse zone, mentre l’assenza di un’alta pressione stabile potrebbe portare condizioni meteorologiche variabili durante la settimana. Le aree interessate dai temporali e le regioni più colpite dai venti saranno specificate nei bollettini ufficiali. La situazione si presenta diversificata tra le varie parti del paese.

? Punti chiave Dove colpiranno i venti intensi previsti per martedì?. Come influirà l'assenza di alta pressione sulla settimana?. Quando arriverà il nuovo impulso perturbato verso il Sud?. Quali zone del Centro Italia vedranno piogge significative mercoledì?.? In Breve Assenza di alta pressione favorisce correnti oceaniche e fronti perturbati costanti.. Martedì 12 maggio venti intensi colpiranno il Friuli Venezia Giulia.. Tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio nuovi temporali colpiranno Toscana, Umbria e Lazio.. Venerdì 15 maggio nuovo impulso perturbato porterà pioggia a Nord e Centro.. Lunedì 11 maggio 2026, il maltempo colpisce duramente le regioni settentrionali e la Toscana con rovesci e temporali mentre in Sicilia si registrano temperature vicine ai 33°C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’Italia si spacca: temporali al Nord e 33°C in Sicilia

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