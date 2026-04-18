Le previsioni meteo per il 25 aprile segnalano un weekend diviso in due parti. Sabato sarà caratterizzato da condizioni più stabili in molte zone, mentre domenica si prevede un aumento della possibilità di temporali al Nord. Al Sud, invece, il sole sarà prevalente su Calabria e Sicilia, con temperature che si manterranno generalmente miti. La situazione atmosferica cambia a seconda delle regioni e delle giornate.

Come sarà il meteo per il 25 aprile? Le ultime previsioni indicano un weekend diviso in due: sabato più stabile su molte regioni, ma con un possibile peggioramento domenica al Nord. Situazione invece più tranquilla su Calabria e Sicilia, dove sono attese condizioni in prevalenza stabili. L’Italia si troverà infatti in una posizione delicata, ai margini tra aria più fresca in discesa da est e una fascia di maggiore stabilità. Proprio per questo il quadro resta ancora suscettibile di variazioni, soprattutto nella seconda parte del weekend. Previsioni meteo 25 aprile: sabato più stabile Per sabato 25 aprile la tendenza più probabile vede un tempo nel complesso discreto su buona parte della Penisola, con ampie schiarite e una maggiore presenza del sole soprattutto sulle regioni tirreniche e al Sud.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, previsioni 25 aprile: rischio temporali al Nord, sole su Calabria e Sicilia

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