Correnti fredde dal mare del Nord portano instabilità e temperature in calo | guasto meteo

Le condizioni meteorologiche in Italia rimangono attualmente stabili e soleggiate, ma le previsioni indicano un cambiamento nelle prossime ore. A partire da domenica 3 maggio, si prevedono i primi segnali di instabilità, con un peggioramento delle condizioni che si concretizzerà nel corso di lunedì. Le correnti fredde provenienti dal mare del Nord stanno portando un calo delle temperature e un aumento delle precipitazioni, annunciando un cambio di scenario meteorologico.

“Per il momento l’Italia è in condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, ma da domani, domenica 3 maggio, ci saranno i primi segnali di un cambiamento che anticiperanno un guasto per lunedì. Sarà l’inizio di una nuova fase che vedrà le correnti più fredde provenienti dal mare del Nord.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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