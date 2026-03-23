Dalla primavera al freddo in poche ore brusco cambio meteo | in arrivo piogge vento e neve

Ancora qualche giorno di sole e clima mite, poi da mercoledì sera l’arrivo di un fronte freddo porterà piogge, vento e un deciso calo delle temperature in Emilia-Romagna Fino a martedì le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1921°C. Entro la sera di mercoledì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche raggiungerà l’Emilia Romagna, con l’arrivo delle prime piogge e rovesci. A fare il punto sulla situazione meteo è l'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: “Giovedì il fronte entrerà nel vivo e darà... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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