Weekend meteo freddo e instabilità | piogge sparse e neve sui rilievi

Il fine settimana porta un nuovo impulso di aria fredda continentale sull’Italia, con temperature inferiori alla media stagionale. Il tempo si presenta instabile, con piogge sparse in varie regioni e neve sui rilievi montuosi. Le previsioni segnalano condizioni meteorologiche caratterizzate da freddo e variabilità, influenzando le attività previste per i prossimi giorni.

Roma - Ultimo impulso di aria fredda continentale sull’Italia con temperature sotto media, alternanza di schiarite e rovesci e nuove nevicate sui rilievi alpini e appenninici Il fine settimana sarà ancora influenzato da correnti di aria fredda continentale, che continueranno a interessare l’Italia mantenendo condizioni di variabilità diffusa. Il quadro generale sarà caratterizzato da un’alternanza tra ampie schiarite e momenti di instabilità, con precipitazioni localizzate e nevicate sui rilievi. Secondo le previsioni, il flusso freddo attivo nei giorni precedenti alimenterà una debole circolazione depressionaria, responsabile di fenomeni sparsi soprattutto al Nord e su parte del Sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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