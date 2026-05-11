Meteo le previsioni in Campania per lunedì 11 maggio 2026

Per lunedì 11 maggio 2026 in Campania sono previste condizioni meteorologiche con nuvolosità diffusa. Al mattino, nella zona di Avellino, ci saranno cieli molto nuvolosi e deboli piogge. La giornata continuerà con condizioni di nuvoloso in tutta la regione, senza previsioni di schiarite significative. Le temperature e altri dettagli specifici non sono stati ancora comunicati.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 11 maggio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3543m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3456m.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 11 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meteo, le previsioni in Campania per lunedi 4 maggio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 4 maggio 2026. Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 2 marzo 2026Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Argomenti più discussi: Tempo instabile ad oltranza, fresco e piogge diffuse in pianura. Probabili nevicate su Lessinia e Baldo; Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo, le previsioni di domenica 10 maggio 2026.