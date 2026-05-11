Meteo le previsioni in Campania per lunedì 11 maggio 2026

Da anteprima24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per lunedì 11 maggio 2026 in Campania sono previste condizioni meteorologiche con nuvolosità diffusa. Al mattino, nella zona di Avellino, ci saranno cieli molto nuvolosi e deboli piogge. La giornata continuerà con condizioni di nuvoloso in tutta la regione, senza previsioni di schiarite significative. Le temperature e altri dettagli specifici non sono stati ancora comunicati.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 11 maggio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3543m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3456m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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