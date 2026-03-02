Per lunedì 2 marzo 2026, le previsioni meteo in Campania indicano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi ad Avellino, senza la possibilità di pioggia. La giornata si presenta con condizioni di nuvolosità variabile, senza eventi atmosferici significativi segnalati. Le condizioni meteorologiche rimangono stabili lungo tutta la regione.

Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2488m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2480m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 2 marzo 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 2 febbraio 2026.

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 16 febbraio 2026

