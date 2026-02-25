Meteo l’inverno sembra già finito Sull’Italia arriva l’anticiclone Africano che porta 20 gradi in Pianura Padana e valanghe primaverili sulle Alpi

Siamo ancora a febbraio, quindi ancora in invero, ma il clima sembra quello tipico di aprile. Sono passati appena due mesi da Natale e l’inverno, quello vero, appare già uno sbiadito ricordo. Sull’Italia, infatti, domina l’Anticiclone Africano che porta un cielo insolitamente stabile per il periodo, con giornate soleggiate in tutto il Paese e ben poche nubi sulle coste o banchi di nebbia in Val Padana. Un evento meteo che sta scaldando il clima, portando il termometro fino a 9 gradi oltre la media del periodo, sia nelle minime sia nelle massime. In alcune città padane si sfiorano i 20 gradi, con temperature che sono tipiche di un inizio della primavera piuttosto che la coda dell’inverno. Un meteo fin troppo primaverile porta lo zero termico a 3200 metri. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, per effetto di questo meteo lo zero termico salirà e resterà stabilmente tra i 3000 e i 3200 metri, mentre a 1000 metri di altitudine si toccano i 15 gradi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

