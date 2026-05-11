Meteo ancora instabile | previste perturbazioni correnti fredde e neve in montagna
Le previsioni meteo indicano ancora un tempo instabile su tutto il territorio, con nuove perturbazioni in arrivo nelle prossime ore. Le temperature continueranno a scendere a causa delle correnti fredde, e in alcune zone di montagna sono attese nevicate. La situazione rimane variabile e soggetta a cambiamenti, con condizioni che interessano diverse regioni del Paese.
“L’instabilità non molla l’Italia. In arrivo altre perturbazioni, correnti fredde e neve in montagna.” Questo quanto indicano le previsioni elaborate dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.“La tradizione dei Santi di Ghiaccio sarà rispettata quest’anno. Anche sull’Italia sono attese.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Weekend ancora instabile, pioggia, neve e vento. Ecco dove
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