Meteo ancora instabile | previste perturbazioni correnti fredde e neve in montagna

Da ilpescara.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo indicano ancora un tempo instabile su tutto il territorio, con nuove perturbazioni in arrivo nelle prossime ore. Le temperature continueranno a scendere a causa delle correnti fredde, e in alcune zone di montagna sono attese nevicate. La situazione rimane variabile e soggetta a cambiamenti, con condizioni che interessano diverse regioni del Paese.

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“L’instabilità non molla l’Italia. In arrivo altre perturbazioni, correnti fredde e neve in montagna.” Questo quanto indicano le previsioni elaborate dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.“La tradizione dei Santi di Ghiaccio sarà rispettata quest’anno. Anche sull’Italia sono attese.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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