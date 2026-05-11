Meteo ancora instabile | previste perturbazioni correnti fredde e neve in montagna

Le previsioni meteo indicano ancora un tempo instabile su tutto il territorio, con nuove perturbazioni in arrivo nelle prossime ore. Le temperature continueranno a scendere a causa delle correnti fredde, e in alcune zone di montagna sono attese nevicate. La situazione rimane variabile e soggetta a cambiamenti, con condizioni che interessano diverse regioni del Paese.

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