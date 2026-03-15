Pioggia vento e temperature in calo | inizio settimana dal tempo instabile poi torna il sole

L'inizio della settimana sarà caratterizzato da pioggia, vento e temperature in diminuzione, creando condizioni di tempo instabile. Nella seconda parte, le previsioni indicano un ritorno del sole e un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le variazioni climatiche si susseguono nel corso dei giorni, passando da giornate con pioggia e vento a momenti più soleggiati e asciutti.

Le previsioni di 3BMeteo per i prossimi giorni: dal tempo 'ballerino' ad un graduale miglioramento, in vista del primo fine settimana di primavera Una settimana dal 'doppio volto', contrassegnata da maggiore instabilità nella prima parte, più soleggiata e asciutta nella seconda. Questa, in sintesi, sul fronte meteo, la situazione che si prospetta per i prossimi giorni. "La perturbazione giunta ieri sull’Italia - spiega l'esperto di 3bmeteo, Manuel Mazzoleni - ha scavato un centro di bassa pressione che, nel corso dei prossimi giorni, si muoverà verso levante andando a penalizzare le nostre regioni meridionali. Anche la Puglia ne subirà gli effetti con un tempo spesso instabile nella prima parte della settimana, caratterizzata da rovesci, temporali, venti sostenuti e mareggiate lungo le coste esposte". 🔗 Leggi su Baritoday.it

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