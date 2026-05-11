Meteo allarme rosso di Mario Giuliacci | Rovesci grandine raffiche di vento

Secondo le previsioni di un meteorologo, la settimana che inizia sarà segnata da condizioni meteo instabili. Sono previsti rovesci, grandine e raffiche di vento a causa di vari fronti temporaleschi che interesseranno alcune zone del paese. La presenza di queste perturbazioni rende il clima molto variabile e difficile da prevedere nel breve termine.

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La nuova settimana sarà caratterizzata da condizioni meteo molto dinamiche, con il passaggio di diversi fronti temporaleschi destinati a riportare il maltempo su parte dell’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, la prima perturbazione arriverà nella giornata di lunedì 11 maggio, interessando soprattutto le regioni settentrionali e la Toscana con piogge e rovesci. Si tratterà comunque di fenomeni piuttosto rapidi, che non comprometteranno l’intera giornata. Sul resto della Penisola continueranno invece a prevalere condizioni più stabili grazie alla presenza di un’area di alta pressione, accompagnata da temperature decisamente elevate per il periodo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, allarme rosso di Mario Giuliacci: "Rovesci, grandine, raffiche di vento" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Forti temporali, raffiche di vento e incubo grandine: allerta meteo in Lombardia. Ecco dove e quandoMilano, 26 aprile 2026 – Dopo un weekend nel segno del sole e del cielo azzurro è in arrivo un inizio settimana dal sapore differente in Lombardia,... Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Martedì in arrivo fenomeni estremi"L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità dovute all’ingresso di correnti fresche orientali e al passaggio...