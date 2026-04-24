Secondo le previsioni, l'inizio della prossima settimana sarà segnato da condizioni di instabilità meteo. Un fronte temporalesco e correnti fresche provenienti da est entreranno in scena, portando con sé fenomeni meteorologici intensi. L’attenzione si concentra sui possibili fenomeni estremi che potrebbero verificarsi nei giorni a venire. Gli esperti hanno emesso un allarme per il rischio di eventi meteorologici particolarmente violenti.

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità dovute all’ingresso di correnti fresche orientali e al passaggio di un fronte temporalesco. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, lunedì 20 e martedì 21 aprile il tempo si presenterà variabile soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e lungo il versante adriatico. Nel dettaglio, la giornata di lunedì vedrà precipitazioni diffuse in particolare sul Triveneto e sulle regioni centrali, con la possibilità di fenomeni anche a carattere temporalesco e locali grandinate. Martedì lo scenario resterà simile: rovesci e temporali interesseranno nuovamente le Alpi e gran parte delle aree adriatiche, con sconfinamenti anche su Toscana e Umbria.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Martedì in arrivo fenomeni estremi"

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