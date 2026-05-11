Messina investe negli spazi pubblici al via la riqualificazione di Piazza XX Settembre

Oggi, 11 maggio, sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza XX Settembre a Messina. L’intervento fa parte del programma Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, linea dedicata a rendere la città più accessibile e inclusiva. Il progetto ha un costo complessivo che rientra nel quadro economico previsto e mira a migliorare gli spazi pubblici della zona.

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