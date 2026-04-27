Via ai lavori al Borgo dei Ciliegi e alla Grotta Rossa | partita la riqualificazione di strade e spazi pubblici

La settimana scorsa sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in tre aree della città, tra cui la Piazza Oreste Cavallari nel Borgo dei Ciliegi, i camminamenti di Via del Lupo e la piazza del complesso residenziale Leon Battista Alberti. Le operazioni coinvolgono il Borgo dei Ciliegi e la Grotta Rossa, con interventi su strade e spazi pubblici. I lavori prevedono la riqualificazione di diverse zone urbane, senza specificare le tempistiche di completamento.

Sono partiti la scorsa settimana, dal Borgo dei Ciliegi, i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno tre aree urbane della città: la Piazza Oreste Cavallari del Borgo dei Ciliegi, i camminamenti di Via del Lupo e la piazza del complesso residenziale Leon Battista Alberti. Un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Lavori riqualificazione piazze: "Restituiremo spazi pubblici pienamente fruibili"CEGLIE MESSAPICA - Avanzano regolarmente i lavori di riqualificazione della piazza Caduti in Guerra. Lavori riqualificazione piazze cittadine: "L'intervento punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici"CEGLIE MESSAPICA - Dopo piazza Caduti in Guerra, prendono forma anche gli interventi in Piazza della Resistenza, dove il cantiere procede secondo...