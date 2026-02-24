Livorno | tre giorni di sapori globali in piazza XX Settembre

Il festival di street food ha portato in piazza XX Settembre di Livorno una vasta gamma di cucine da tutto il mondo, attirando numerosi visitatori. La causa è la crescente voglia di assaporare piatti autentici e diversi, che ha spinto gli organizzatori a creare questo evento. Durante i tre giorni, le bancarelle offrono specialità provenienti da varie nazioni, creando un mix di aromi e colori. La manifestazione continua fino a domenica, coinvolgendo appassionati di cibo e curiosi.

Livorno si prepara a un viaggio gastronomico senza confini: l'International Street Food invade piazza XX Settembre Dal 13 al 15 marzo, piazza XX Settembre a Livorno si trasformerà in un palcoscenico di sapori internazionali. L'International Street Food, evento gratuito, porterà in città le specialità più famose del mondo, insieme a birre artigianali e dolci tradizionali italiani e stranieri. Le bancarelle resteranno aperte dalle 18 alle 24 il venerdì e dalle 12 alle 24 nel weekend, offrendo un'opportunità unica per scoprire le eccellenze gastronomiche globali senza dover lasciare la città. Per la prima volta, questo appuntamento gastronomico approda in questa zona della città, dopo le edizioni precedenti in luoghi meno centrali.