A Messina, i candidati sindaco si confrontano su temi legati al calcio, in particolare sulla retrocessione della squadra locale e il futuro dello stadio Franco Scoglio. La questione divide le strategie elettorali, con alcune proposte mirate a rilanciare il settore sportivo, mentre altri si soffermano sui rischi di abbandono dello stadio, ormai considerato una struttura poco utilizzata. La discussione si inserisce nel quadro delle imminenti elezioni comunali.

? Punti chiave Come influenzerà la retrocessione le strategie elettorali dei candidati sindaco?. Perché lo stadio Franco Scoglio rischia di diventare una cattedrale nel deserto?. Quali sono le diverse proposte di Scurria e Basile per il calcio?. Cosa accadrà all'economia locale con il passaggio dell'ACR in Eccellenza?.? In Breve Pareggio 0-0 contro il Ragusa causa retrocessione dell'Acr Messina in Eccellenza. Federico Basile esprime vicinanza al tecnico Justin Davis e ai calciatori. Scurria punta sulla gestione dello stadio Franco Scoglio e sinergia provinciale. Declino sportivo impatta economia locale e attività commerciali dei quartieri messinesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina in Eccellenza: i candidati sindaco si dividono sul calcio

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