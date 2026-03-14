Messina in fiamme | 1000 candidati sfidano il sindaco uscente

A Messina, circa mille candidati si sono presentati alle elezioni comunali in seguito alla fine del mandato del sindaco uscente Federico Basile. La città attraversa un periodo di cambiamenti rapidi e significativi, con le candidature che si susseguono in vista delle prossime consultazioni. La competizione elettorale si svolge in un clima di grande fermento politico e mobilitazione tra gli abitanti.

Il messinese sta vivendo una fase di intensa trasformazione, segnata dall’uscita improvvisa del sindaco uscente Federico Basile e dalla conseguente corsa verso nuove elezioni comunali. Il 7 febbraio 2026 ha rappresentato il punto di svolta con l’annuncio delle dimissioni anticipate, scatenando una catena di eventi che porterà a un confronto elettorale senza precedenti nella città siciliana. La situazione si complica ulteriormente con la frammentazione interna ai Democratici, costretti a scegliere tra due candidati omonimi, Antonella e Alessandro Russo, in una votazione risolta al soffio di un solo voto. L’atmosfera è resa ancora più accesa dalla presenza record di oltre mille candidati pronti a scendere in campo, creando uno scenario competitivo unico negli ultimi cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina in fiamme: 1000 candidati sfidano il sindaco uscente Articoli correlati Elezioni. Da sciogliere i nodi sui candidati a sostegno del sindaco uscenteCon il sindaco uscente Enzo Guida già al lavoro per amministrare Cesa anche nei prossimi 5 anni, l’attenzione politica si concentra ora sul tema più... Elezioni a Messina: oggi si completa il puzzle dei candidati a sindaco e intanto impazza... il “toto-liste”Mentre si cerca di capire chi completerà il puzzle dei candidati a sindaco, c’è fermento da settimane – in alcuni casi anche da mesi – per il...