Frosinone dal Governo 5 milioni per la messa in sicurezza del territorio e il dissesto idrogeologico
Il Comune di Frosinone ha ricevuto un finanziamento di 5 milioni di euro dal Governo, destinati alla messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. La somma mira a interventi specifici per rafforzare le aree più vulnerabili e ridurre i rischi legati alle frane e alle alluvioni. L’amministrazione comunale ha annunciato che i fondi saranno utilizzati per interventi strutturali e di manutenzione nelle zone a maggior rischio.
L’Amministrazione comunale di Frosinone ha ottenuto un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Le risorse sono state assegnate dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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