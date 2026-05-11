Frosinone dal Governo 5 milioni per la messa in sicurezza del territorio e il dissesto idrogeologico

Il Comune di Frosinone ha ricevuto un finanziamento di 5 milioni di euro dal Governo, destinati alla messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. La somma mira a interventi specifici per rafforzare le aree più vulnerabili e ridurre i rischi legati alle frane e alle alluvioni. L’amministrazione comunale ha annunciato che i fondi saranno utilizzati per interventi strutturali e di manutenzione nelle zone a maggior rischio.

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