Mesi d’attesa per un esame Una mamma ora può sorridere

Dopo quasi cinque mesi di attesa, una madre ha finalmente ricevuto l’esito di un esame medico. La lunga attesa e il silenzio che l’avevano accompagnata sono stati interrotti poche ore dopo la pubblicazione di un nostro articolo. La notizia ha portato sollievo e un sorriso, mettendo fine a un periodo di ansia che durava da tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È bastata una manciata di ore. Quel silenzio durato quasi cinque mesi, trasformatosi in un’angoscia sorda e costante, si è interrotto bruscamente poco dopo la pubblicazione del nostro articolo. La 38enne di Chiaravalle, che dalle colonne del Carlino aveva lanciato il suo disperato appello, è stata contattata lo stesso giorno dell’uscita della notizia. Una voce dall’altra parte del filo le ha comunicato in anteprima l’esito dell’esame istologico, preannunciando l’imminente rilascio del referto formale. La notizia più importante, però, è il contenuto di quella telefonata: l’esito è confortante. Un sospiro di sollievo che scioglie un nodo stretto in gola dal 19 gennaio scorso, giorno della biopsia all’ospedale Urbani di Jesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mesi d’attesa per un esame. Una mamma ora può sorridere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video In past life she loved him to death. Reborn, she chooses another man. He begs for love again. Notizie correlate "Liste d'attesa a Parma, 27 mesi per un esame di risonanza magnetica a una paziente oncologica"FdI: “La Regione faccia chiarezza sulle motivazioni che portano ad avere tempi di attesa troppo lunghi per esami diagnostici oncologici” La Regione... Verona-Napoli, Conte può sorridere: un big verso la convocazione dopo tre mesiSabato alle ore 18 il Napoli farà visita al Verona in una sfida da non sottovalutare, contro una squadra in piena lotta salvezza. Argomenti più discussi: Mesi d’attesa per un esame. Una mamma ora può sorridere; Sulle liste d'attesa il circolo Pd 'Di Vittorio' denuncia il crollo dei dati pubblicati: Serve chiarezza; Sanità, piano di recupero delle liste d'attesa: 40mila recall in più rispetto al target; Sanità, liste d'attesa e Cup unico: la ricetta di Fontana per la Lombardia del futuro.