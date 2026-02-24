Verona-Napoli Conte può sorridere | un big verso la convocazione dopo tre mesi

L’assenza di Conte dalla panchina, causata da problemi di salute, ha impedito al tecnico di guidare il Napoli nelle ultime settimane. La sua condizione migliora, e questa volta potrebbe tornare in campo per la partita contro il Verona, una sfida importante per la classifica. I partenopei sono determinati a ottenere punti in trasferta, anche se affrontano una squadra che lotta duramente per non retrocedere. La partita si gioca sabato alle 18.

© Spazionapoli.it - Verona-Napoli, Conte può sorridere: un big verso la convocazione dopo tre mesi

Sabato alle ore 18 il Napoli farà visita al Verona in una sfida da non sottovalutare, contro una squadra in piena lotta salvezza. Già all’andata i gialloblù hanno strappato un pesante 2-2 al Maradona e Conte vuole evitare che riaccada. A tal proposito si affiderà ai migliori uomini a disposizione, ma con un’importante novità: Frank Zambo Anguissa potrebbe essere convocato. Anguissa ci sarà contro il Verona? Le ultime da Castel Volturno. La sua presenza in campo manca ormai dallo scorso 9 novembre nella sconfitta esterna di Bologna. Da lì in poi un continuo crescendo di alti e bassi, tra un ritorno in campo sempre più vicino e una condizione fisica ancora ignota. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Napoli, Conte può sorridere: un suo big anticipa il rientro!Dopo la vittoria in campionato e la Supercoppa italiana, il Napoli si concentra sulla gestione degli infortuni e sul futuro. Conte può tornare a sorridere: un big può tornare già titolare contro il GenoaIl Napoli si prepara a riaccogliere Rrahmani tra i titolari. Antonio Conte Intervista Post Napoli-Verona (2-2) Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Napoli senza sosta, Conte raduna tutti a Castel Volturno in vista del Verona: le ultime – CdS; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming; Napoli: con un poker, Giovane sulla via di Bergamo; Napoli, lungo stop per Rrahmani: lesione di alto grado alla coscia. Verona-Napoli, Alisson ancora titolare? Conte punta sul brasiliano: ImpressionanteAlisson Santos sta dimostrando con le sue giocate che nel Napoli di Antonio Conte ci può stare, anche da titolare. Non si esclude che il tecnico degli azzurri lo lanci nuovamente dal primo minuto dura ... msn.com Napoli, Anguissa si allena regolarmente: potrebbe essere convocato per Verona (Di Marzio)Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Zambo Anguissa potrebbe essere convocato per la sfida contro il Verona. ilnapolista.it Arrivano buone notizie per il Napoli in vista della sfida contro il Verona: allo stadio Bentegodi, gli azzurri potranno contare sul supporto di una parte dei loro tifosi A differenza di Bergamo, la trasferta è stata aperta parzialmente ai tifosi del Napoli: i tifosi non re x.com Arrivano buone notizie per il Napoli in vista della sfida contro il Verona: allo stadio Bentegodi, gli azzurri potranno contare sul supporto di una parte dei loro tifosi A differenza di Bergamo, la trasferta è stata aperta parzialmente ai tifosi del Napoli: i tifosi non re - facebook.com facebook