Liste d' attesa a Parma 27 mesi per un esame di risonanza magnetica a una paziente oncologica

A Parma, una paziente oncologica attende da 27 mesi per un esame di risonanza magnetica. La regione deve spiegare le ragioni di questi tempi di attesa molto lunghi per gli esami diagnostici oncologici nella struttura locale. La questione riguarda i tempi di attesa nelle liste per le prestazioni sanitarie.

FdI: “La Regione faccia chiarezza sulle motivazioni che portano ad avere tempi di attesa troppo lunghi per esami diagnostici oncologici” La Regione faccia chiarezza sulle motivazioni che portano ad avere tempi di attesa troppo lunghi per esami diagnostici oncologici a Parma. “La vicenda – spiegano i due consiglieri – è stata riportata in una trasmissione televisiva, dopo il servizio la paziente ha ottenuto una significativa riduzione dei tempi di attesa, la visita oncologica finalizzata all’intervento è stata anticipata al 13 aprile di quest’anno”. Rimarcano: “Le prestazioni sanitarie, in particolare quelle oncologiche, devono essere erogate secondo criteri di urgenza, appropriatezza e uguaglianza”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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