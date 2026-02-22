Giovani bloccati sulla neve in Italia | interviene l’Aeronautica militare

Un gruppo di giovani è rimasto bloccato sulla neve in Italia a causa di condizioni meteorologiche avverse. La neve abbondante ha reso difficile il passaggio e ha causato l’isolamento di alcune zone montane. L’Aeronautica militare è intervenuta con un elicottero per soccorrere i ragazzi e portarli in salvo. La neve continua a cadere, complicando le operazioni di salvataggio e aumentando la preoccupazione tra le autorità.

Il bianco accecante della neve si è trasformato, col calare del sole, in una trappola gelida e immobile. Quattro giovani vite si sono ritrovate sospese tra il cielo e la roccia, dove l’aria diventa sottile e il freddo smette di essere un fastidio per diventare un nemico tangibile. In quel silenzio rotto solo dal fischio del vento, la distanza tra il desiderio di avventura e il pericolo estremo si è assottigliata fino a scomparire. Non c’erano luci cittadine all’orizzonte, solo l’immensità di un massiccio che non perdona errori e il riverbero spettrale di un paesaggio che, in pochi istanti, ha smesso di essere una cartolina per diventare un labirinto senza uscita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Bloccati sulla neve sulla Maiella, interviene l’Aeronautica militare: salvati nella notte 4 escursionistiL’Aeronautica militare ha soccorso quattro escursionisti rimasti bloccati sulla neve sulla Maiella.

Escursionisti bloccati nella neve a al buio sulla Maiella: complessa operazione di recupero, interviene l'aeronautica [VIDEO]Quattro giovani romani sono rimasti bloccati nella neve tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, sulla Maiella, a causa del calo improvviso delle temperature.

