Giovani bloccati sulla neve in Italia | interviene l’Aeronautica militare

Un gruppo di giovani è rimasto bloccato sulla neve in Italia a causa di condizioni meteorologiche avverse. La neve abbondante ha reso difficile il passaggio e ha causato l’isolamento di alcune zone montane. L’Aeronautica militare è intervenuta con un elicottero per soccorrere i ragazzi e portarli in salvo. La neve continua a cadere, complicando le operazioni di salvataggio e aumentando la preoccupazione tra le autorità.

Il bianco accecante della neve si è trasformato, col calare del sole, in una trappola gelida e immobile. Quattro giovani vite si sono ritrovate sospese tra il cielo e la roccia, dove l'aria diventa sottile e il freddo smette di essere un fastidio per diventare un nemico tangibile. In quel silenzio rotto solo dal fischio del vento, la distanza tra il desiderio di avventura e il pericolo estremo si è assottigliata fino a scomparire. Non c'erano luci cittadine all'orizzonte, solo l'immensità di un massiccio che non perdona errori e il riverbero spettrale di un paesaggio che, in pochi istanti, ha smesso di essere una cartolina per diventare un labirinto senza uscita.

Bloccati sulla neve sulla Maiella, interviene l'Aeronautica militare: salvati nella notte 4 escursionisti
L'Aeronautica militare ha soccorso quattro escursionisti rimasti bloccati sulla neve sulla Maiella.

Escursionisti bloccati nella neve a al buio sulla Maiella: complessa operazione di recupero, interviene l'aeronautica
Quattro giovani romani sono rimasti bloccati nella neve tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, sulla Maiella, a causa del calo improvviso delle temperature.

Bloccati durante un'escursione, soccorsi sulla Maiella
Quattro giovani escursionisti romani che erano rimasti bloccati durante un'escursione su neve sulla Maiella fra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, a circa 2. (ANSA)

Salvati nella notte quattro escursionisti bloccati sulla Maiella
Si è concluso stanotte un complesso intervento del Soccorso Alpino per salvare quattro giovani escursionisti romani bloccati sulla Maiella

Maiella, 4 giovani di Roma bloccati in montagna prima di arrivare al rifugio: salvati dal rischio congelamento

Nella serata di ieri, un equipaggio dell'elicottero HH-139B dell'85° Centro S.A.R. dell' #AeronauticaMilitare, decollato da Pratica di Mare (RM), ha recuperato 4 giovani escursionisti bloccati sul massiccio della Maiella, in Abruzzo.